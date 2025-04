Projeto esportivo-educacional Cultivar Esportes, apoiado pela ViaMobilidade, é lançado em Osasco

Osasco celebrou hoje (28) o início oficial do projeto Cultivar Esportes na cidade. A iniciativa esportivo-educacional, promovida pelo Instituto Mais Ação com patrocínio da ViaMobilidade e apoio do Instituto CCR (ICCR), teve seu evento de lançamento nesta no Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação. A cerimônia, realizada das 8h30 às 10h30, marcou simbolicamente o início das atividades com a entrega dos uniformes aos 140 alunos beneficiados na região.

Focado na formação integral de crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, o Cultivar Esportes atua em parceria com escolas da rede pública, oferecendo atividades no contraturno escolar. Os participantes têm acesso a aulas gratuitas de vôlei e judô, além de oficinas de língua portuguesa e inglês, excursões culturais, feiras esportivas e palestras socioeducativas, visando um desenvolvimento completo.

Em 2025, o projeto abrangerá cerca de 1.400 jovens em dez cidades brasileiras, incluindo Osasco. A iniciativa é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, contando com patrocínio das empresas CCR Aeroportos e ViaMobilidade, e acompanhamento técnico-pedagógico do Instituto CCR.

Alexandre Seixas, fundador do Instituto Mais Ação, destaca o poder transformador do esporte. “Acreditamos que o esporte educa, protege e inspira. Com apoio da iniciativa privada e de políticas públicas conseguimos oferecer atividades estruturadas que promovem o desenvolvimento físico, mental e social dos participantes”, afirma.

Embora o evento de lançamento oficial tenha ocorrido hoje, as aulas do projeto em Osasco já começaram neste mês de abril, assim como as reuniões com os responsáveis pelos alunos. A entrega dos uniformes simboliza o acolhimento e a valorização dos jovens atendidos pela iniciativa.