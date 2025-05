Prefeitura de Itapevi leiloa veículos, móveis e sucatas com lances online até 3 de junho

A Prefeitura de Itapevi está promovendo um leilão público para a alienação de 41 bens móveis considerados inservíveis ao patrimônio municipal. A lista inclui veículos da antiga frota, móveis patrimoniados, sucatas diversas e outros equipamentos. O processo será conduzido integralmente de forma online, através da plataforma www.sumareleiloes.com.br, com o encerramento dos lances previsto para as 10h do dia 3 de junho. A administração municipal estima uma arrecadação mínima de aproximadamente R$ 400 mil com o certame.

Os bens foram organizados em 41 lotes distintos, que compreendem itens como carros e caminhões, sucatas de informática e de móveis, academias ao ar livre desmontadas, eletrodomésticos, entre outros materiais classificados como ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis.

Os interessados terão a oportunidade de inspecionar os materiais presencialmente nos dias 30 de maio e 2 de junho. As visitas poderão ser realizadas das 8h30 às 12h e das 14h às 16h30, nos seguintes endereços:

Secretaria de Esportes: Rua Teodoro Salopa, 33 – Cidade da Saúde

Departamento de Transporte: Rua Heloísa Hideko Koba, 591 – Vila Nova

Galpão de Patrimônio: Rua Erotildes de Freitas, 188 – Cidade da Saúde

Secretaria de Educação (Estacionamento): Rua Prof. Irineu Chaluppe, 65 – Centro

Canteiro de Obras: Rod. Eng. Renê Benedito da Silva – Parque Mira Flores

Quem pode participar?

O leilão é aberto à participação de pessoas físicas e jurídicas. Para tanto, é necessário realizar um cadastro prévio no site da leiloeira (www.sumareleiloes.com.br) com, no mínimo, dois dias de antecedência ao encerramento dos lances. Uma condição específica se aplica aos lotes de veículos classificados como sucata para desmonte ou prensagem: nestes casos, o arrematante deve ser uma empresa devidamente credenciada junto ao Detran/SP, conforme estipulado pela Lei do Desmanche (Lei Estadual nº 15.276/2014).

O edital completo, com a descrição detalhada de todos os lotes e as demais condições de participação, está disponível para consulta nos sites www.sumareleiloes.com.br e no portal oficial da Prefeitura, www.itapevi.sp.gov.br.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria da Fazenda e Patrimônio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (11) 4143-8090 – ramal 8102, ou pelo e-mail fazenda.nucleopatrimonio@itapevi.sp.gov.br. Dúvidas também podem ser encaminhadas à Comissão Especial de Avaliação de Leilão através do e-mail sec.receita@itapevi.sp.gov.br.