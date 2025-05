Polícia investiga assalto à casa de ex-prefeito de Parnaíba; vítimas fizeram transferências sob ameaças

A Delegacia de Santana de Parnaíba investiga o assalto ocorrido ontem (15) na residência do ex-prefeito de Santana de Parnaíba Silvio Peccioli. Além da violência física e da subtração de bens, a família foi obrigada pelos criminosos a realizar transferências bancárias.

O crime aconteceu na região central do município. De acordo com o boletim de ocorrência, três indivíduos invadiram o imóvel por volta das 8h e, mediante o uso de arma de fogo, anunciaram o assalto. O ex-prefeito e sua família foram rendidos.

Conforme noticiado anteriormente, e confirmado por relatos da família e informações iniciais da Guarda Civil Municipal (GCM), os assaltantes agiram com violência, chegando a agredir Silvio Peccioli com coronhadas. Seu filho mais novo, neta e funcionários da casa também foram mantidos reféns e amarrados.

Em nota ao Visão Oeste, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) detalhou que, além de levarem utensílios domésticos, uma bolsa, itens pessoais e dois automóveis da família, os criminosos forçaram as vítimas a efetuar transferências bancárias. Até o momento, ninguém foi preso.

“Que a justiça seja feita”, diz filho do ex-prefeito

A residência foi revirada pelos criminosos. Silvinho Peccioli, filho do ex-prefeito de Parnaíba, compartilhou algumas fotos de como ficou a casa após o crime.

Em seguida, fez uma publicação na qual agradece o carinho que sua família tem recebido e pede justiça. “Minha família está bem, graças a Deus, dentro do possível. […] Agradeço a Deus pela saúde deles, embora com alguns machucados e com o psicológico abalado, estão bem! […] Vão-se os anéis, ficam os dedos! E que a justiça seja feita”, escreveu.

O caso foi registrado como roubo pela delegacia de Santana de Parnaíba. “Diligências estão sendo realizadas para a identificação e prisão dos autores do crime”, completa a SSP.