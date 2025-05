Prefeitura de Itapevi promove Kart Terapia para crianças com deficiência

Título:

A Prefeitura de Itapevi, em parceria com o projeto Kart Terapia, realizará uma ação especial entre os dias 30 de maio (sexta-feira) e 1º de junho (domingo). O evento, denominado Kart Terapia Itapevi, acontecerá no Parque da Cidade, localizado na Rua Professor Dimarães Antônio Sandei, Vila – Jardim Nova Itapevi, das 10h às 16h.

A iniciativa é gratuita e voltada exclusivamente para crianças e adolescentes neurodivergentes ou com deficiência (PCDs), com idade a partir de 5 anos e peso máximo de 90 kg. Foram disponibilizadas 150 vagas, e as inscrições já se encontram encerradas. O objetivo do evento é oferecer uma experiência única e segura de pilotagem de karts adaptados, promovendo “inclusão, superação e muita emoção”. Como destaca o lema da ação, “Aqui, quem participa já é o vencedor.”