Santana de Parnaíba realiza 3º mega feirão do emprego em 31 de maio

Santana de Parnaíba realiza 3º mega feirão do emprego em 31 de...

A Prefeitura de Santana de Parnaíba promove no próximo sábado, 31 de maio, o 3º Mega Feirão do Emprego, que será realizado das 9h às 16h. O evento ocorrerá na Arena de Esportes José Roberto Guimarães, localizada na Avenida Tenente Marques, 4.100.

O feirão oferecerá diversas vagas, incluindo oportunidades para Jovem Aprendiz destinadas a candidatos a partir de 16 anos.

Para as empresas que desejam participar e oferecer vagas, o cadastro é gratuito e pode ser realizado até o dia 27 de maio. As companhias cadastradas terão um estande gratuito no local para realizar a seleção de candidatos.