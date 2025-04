Prefeitura de Osasco abre dia 10 as inscrições para processo seletivo com 131 vagas

Prefeitura de Osasco abre dia 10 as inscrições para processo seletivo com...

A Prefeitura de Osasco anunciou a abertura de inscrições para o Processo Seletivo nº 001/2025, oferecendo um total de 131 vagas para diversas funções na área da saúde. O edital visa o preenchimento de vagas existentes e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do processo seletivo. A organização e aplicação do certame estão sob responsabilidade da Fundação VUNESP.

As oportunidades contemplam profissionais de diferentes níveis de escolaridade e oferecem salários competitivos, além de benefícios. Entre os cargos disponíveis, destacam-se:

Enfermeiro de Estratégia de Saúde da Família (ESF): 36 vagas com salário de R$ 7.214,80.

Enfermeiro Intervencionista – SAMU: 5 vagas com salário de R$ 5.411,11.

Condutor de Veículos de Urgência – SAMU: 30 vagas com salário de R$ 2.130,50.

Técnico de Enfermagem Intervencionista – SAMU: 50 vagas com salário de R$ 2.855,07.

Rádio Operador – SAMU: 5 vagas com salário de R$ 1.589,80.

Telefonista Auxiliar de Regulação Médica – SAMU: 5 vagas com salário de R$ 1.589,80.

Além dos salários informados, a Prefeitura de Osasco oferecerá os seguintes benefícios aos candidatos aprovados e contratados:

Cesta básica mensal, nos termos da legislação municipal.

Auxílio transporte, conforme a Lei nº 3.751/2003.

Prêmio incentivo, para os profissionais especificados na Lei nº 4.434/2010.

Vale Cesta de Natal, conforme a Lei Complementar nº 400/2022.

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas das 10 horas de 10 de abril às 23h59min de 22 de maio, devendo ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br). O edital completo com todos os requisitos, atribuições dos empregos e conteúdo programático está disponível no mesmo site.

O preenchimento das vagas será feito a critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Osasco. A contratação será por tempo determinado, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os candidatos aprovados poderão ser lotados em qualquer unidade existente ou que vier a ser criada pelo município.

É fundamental que os interessados leiam atentamente o Edital de Abertura de Inscrições em sua íntegra para conhecer todos os detalhes do processo seletivo, incluindo os requisitos específicos para cada emprego.