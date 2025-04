Prefeitura de Santana de Parnaíba abre concurso público com vagas em diversas áreas e níveis de escolaridade

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, em parceria com a MS Concursos, anuncia a abertura de inscrições para o Concurso Público Edital N.º 01/2025, com vagas efetivas e formação de cadastro reserva. As oportunidades abrangem diversos cargos com exigências de nível alfabetizado, médio e superior, com vencimentos iniciais a partir de R$ 1.572,20.

As inscrições estarão abertas até 15 de maio de 2025, devendo ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site da MS Concursos (www.msconcursos.com.br), onde os candidatos também podem conferir os editais. Antes de efetuar a inscrição e o pagamento da taxa, os candidatos devem ler atentamente o edital e seus anexos.

O concurso oferece vagas para cargos como Agente de Serviços de Alimentação (alfabetizado), Oficial Administrativo (ensino médio), Operador de Tráfego (ensino médio) e Técnico Sociocultural (nível profissionalizante), entre outros. A descrição detalhada das atribuições de cada cargo pode ser consultada no Anexo I do edital. São cerca de 33 cargos com mais de 50 vagas, sendo o maior salário oferecido para o cargo de engenheiro (agrônomo ou ambiental), R$ 8.991,47 por 40h semanais.

Os candidatos aprovados serão contratados sob o Regime Estatutário e poderão ser lotados nas vagas existentes e nas que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso. A jornada de trabalho para todos os cargos da Tabela I será cumprida em escala fixa (diurna ou noturna) ou de revezamento (12×36), de acordo com as necessidades do setor.

Os candidatos poderão solicitar isenção da taxa de inscrição caso se enquadrem nos critérios de baixa renda (inscritos no CadÚnico ou membros de família de baixa renda), sejam doadores de sangue ou pessoas com deficiência (PcD). Os pedidos de isenção deverão ser realizados exclusivamente pela internet, no site da empresa responsável pelo certame, dentro do prazo previsto no cronograma.

Todas as convocações, avisos e resultados referentes ao concurso serão publicados na Imprensa Oficial do Município e divulgados nos sites da Prefeitura de Santana de Parnaíba (www.santanadeparnaiba.sp.gov.br) e da MS Concursos (www.msconcursos.com.br).