Carrefour segue no topo dos maiores supermercados do Brasil; setor faturou R$ 1 trilhão em 2024

Carrefour segue no topo dos maiores supermercados do Brasil; setor faturou R$...

O Grupo Carrefour Brasil, que na região está presente em cidades como Osasco, Barueri, Cotia, Taboão da Serra e na Capital, manteve sua posição de liderança no setor supermercadista brasileiro pelo nono ano consecutivo, com um faturamento de R$ 120,6 bilhões em 2024. A informação faz parte do Ranking ABRAS 2025, levantamento anual do desempenho do varejo alimentar divulgado este mês pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

O estudo, realizado em parceria com a NielsenIQ, revela a força do setor, que alcançou um faturamento total de R$ 1,067 trilhão no ano passado, englobando todos os formatos de operação: atacarejos, minimercados, e-commerce, etc. Esse montante representa 9,12% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, consolidando a importância econômica dos supermercados.

Além do impacto financeiro, o setor se destaca como um grande empregador, responsável por mais de 9 milhões de postos de trabalho diretos e indiretos em todo o país. O número de lojas também apresentou crescimento, chegando a 424.120 unidades, que atendem cerca de 30 milhões de consumidores diariamente.

“O varejo alimentar brasileiro é robusto, inovador e essencial para o desenvolvimento do país. Os resultados deste ano reforçam nossa importância estratégica”, afirmou João Galassi, presidente da ABRAS, destacando a capacidade de crescimento contínuo do setor.

Na sequência do Carrefour, o Ranking ABRAS 2025 traz o Assaí Atacadista em segundo lugar, com R$ 80,6 bilhões de faturamento, e o Grupo Mateus – que atua nas regiões Norte e Nordeste do Brasil – com faturamento de R$ 36,4 bilhões.

Confira o top 20 supermercados do Brasil que mais faturaram em 2024*:

Posição/Supermercado/Faturamento

1º Grupo Carrefour Brasil – 120,6 bilhões

2º Assaí Atacadista – 80,6 bilhões

3º Grupo Mateus – 36,4 bilhões

4º Supermercados BH – 21,3 bi

5º GPA (Detentor do Grupo Pão de Açúcar e Extra) – 20 bi

6º Grupo Muffato – 17,4 bi

7º Grupo Pereira – 15,3 bi

8º Mart Minas – 11,4 bi

9º Cencosud – 11,2 bi

10º Grupo Koch – 10,3 bi

11º Plurix – 9,4 bi

12º Zaffari & Bourbon – 8,4 bi

13º DMA – 8,3 bi

14º Tenda Atacado – 7,4 bi

15º Costa – 7,3 bi

16º Savegnago – 6,9 bi

17º Atacadão Dia a Dia – 6 bi

18º Sonda – 5,9 bi

19º Nova Atacarejo – 5,8 bi

20º Zaffari – 5,7 bi

*Fonte: Ranking ABRAS 2025