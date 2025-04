Prefeitura de Santana de Parnaíba realiza mutirão de regularização fundiária no Júpiter/Chácara do Solar

A Prefeitura de Santana de Parnaíba realizará um importante mutirão de cadastro voltado para a regularização fundiária dos moradores do Conjunto Habitacional Júpiter – Chácara do Solar. A iniciativa será no próximo sábado (12), a partir das 8h, no Colégio Municipal Chácara do Solar II, situado na Rua Netuno, 151, na Fazendinha.

Este mutirão faz parte do programa contínuo de Regularização Fundiária desenvolvido pela administração municipal, que tem como principal objetivo oferecer segurança jurídica e dignidade às famílias parnaibanas, permitindo que obtenham a documentação oficial de seus imóveis.

Os moradores devem levar os documentos necessários para agilizar o atendimento.