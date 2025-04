Adolescente de Cotia que estava desaparecido é encontrado

Foi encontrado o adolescente William Ferreira Leitão Júnior, de 14 anos, morador do bairro Paisagem Casa Grande, em Cotia, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (27). A informação foi confirmada pela mãe do garoto, Gaciele, ao Visão Oeste.

A família ainda não deu informações sobre o que aconteceu com o garoto e onde ele foi localizado, mas agradeceu a todos que compartilharam as publicações sobre o desaparecimento. William já está com os familiares. “Muito obrigada a todos que se preocuparam e nos deram apoio. Graças a Deus, ele já está em casa”, declarou a mãe do garoto.

Para preservar a integridade da pessoa desaparecida, o Portal Visão Oeste se reserva o direito de não compartilhar detalhes das condições em que a pessoa desaparecida foi encontrada. A direção do veículo agradece o apoio da comunidade que colabora para a rápida localização de pessoas desaparecidas e na solução de situações como esta, que causam grande transtorno e preocupação às famílias.