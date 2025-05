Previsão de chuva para sábado (10/05) em São Paulo; máxima de 29ºC

Os paulistanos devem se preparar para um sábado (10/05) com alta probabilidade de chuva na capital. A previsão do tempo indica um dia em que a precipitação será um fator marcante, com 91% de chance de ocorrência.

O volume de chuva esperado é de 12.0 milímetros, o que sugere pancadas que podem ser significativas em alguns momentos.

Temperaturas em São Paulo hoje (10/05):

A temperatura deve variar ao longo do dia, com a mínima prevista de 19°C, proporcionando um início de dia mais ameno na cidade de São Paulo. Durante a tarde, os termômetros podem alcançar a máxima de 29°C.

Umidade do ar

A umidade relativa do ar também apresentará variação, com a mínima podendo chegar a 46% e a máxima atingindo 91%. Essa alta umidade, combinada com as temperaturas mais elevadas, pode contribuir para uma sensação de tempo abafado, especialmente antes ou após os períodos de chuva.

Com informações do Climatempo