Previsão do tempo para Osasco (SP): sábado de sol entre nuvens e máxima de 28ºC

Previsão do tempo para Osasco (SP): sábado de sol entre nuvens e...

Os moradores de Osasco podem esperar um sábado (10/05) com condições de tempo bastante similares às registradas ontem; a previsão indica um dia de sol entre muitas nuvens, com períodos em que o céu ficará mais encoberto. A noite também deve seguir com bastante nebulosidade.

Não há previsão de chuva para hoje, com 0% de probabilidade e nenhum volume de precipitação esperado. Já a umidade relativa do ar deve oscilar entre uma mínima de 50% e uma máxima de 94%.

Temperaturas em Osasco neste sábado (10/05):

As temperaturas apresentarão uma variação considerável ao longo do dia em Osasco. A mínima prevista é de 17°C, enquanto a máxima pode alcançar os 28°C.

