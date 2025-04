Previsão de tempo instável para Osasco hoje (03/04), com possibilidade de pancadas de chuva

Previsão de tempo instável para Osasco hoje (03/04), com possibilidade de pancadas...

Moradores de Osasco devem se preparar para um dia de tempo instável nesta quinta-feira (03/04). A previsão meteorológica indica um cenário semelhante ao dia anterior, com períodos de sol entremeados por nuvens e a ocorrência de chuvas passageiras.

Ao longo do dia, o sol deve aparecer, mas a nebulosidade será uma constante. A previsão aponta para chuvas rápidas que podem ocorrer a qualquer momento, tanto durante o período diurno quanto à noite. A probabilidade de precipitação é considerada alta, atingindo 89%, com um volume acumulado estimado em 18.2mm.

Temperaturas em Osasco para hoje (03/04):

As temperaturas terão uma variação típica da estação, começando com uma mínima de 19°C durante a madrugada e subindo até uma máxima de 28°C no período da tarde.

Umidade relativa do ar e ventos

A umidade relativa do ar permanecerá elevada, oscilando entre 66% (mínima) e 99% (máxima), o que pode contribuir para uma sensação de tempo abafado, especialmente nos momentos mais quentes. O vento soprará predominantemente do quadrante Nor-Noroeste (NNW) com intensidade fraca, a cerca de 6 km/h.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia