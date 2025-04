Previsão do tempo para São Paulo (SP) indica sol entre nuvens e fortes pancadas de chuva hoje (03/04)

A cidade de São Paulo deve se preparar para um dia de instabilidade climática nesta quinta-feira, (03/04). A previsão indica um cenário semelhante ao dia anterior, com a presença do sol, porém encoberto por muitas nuvens ao longo do dia, e a ocorrência de pancadas de chuva significativas, especialmente nos períodos da tarde e noite.

A manhã começará com sol aparecendo entre muitas nuvens. Contudo, a partir da tarde, a condição muda, com previsão de pancadas de chuva que podem ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas. Essa condição de chuva e possíveis trovoadas devem persistir durante a noite.

Chove em São Paulo hoje?

A probabilidade de chuva é muito alta, atingindo 91%, e o volume esperado é considerável, estimado em 59.9mm. Volumes como este podem causar pontos de alagamento e transtornos no trânsito, exigindo atenção redobrada da população.

Temperaturas em São Paulo (SP) ao longo desta quinta-feira (03/04):

As temperaturas terão uma amplitude significativa, com a mínima prevista de 21°C durante a madrugada e a máxima podendo alcançar os 31°C no período mais quente do dia.

Umidade do ar e ventos

A umidade relativa do ar também permanecerá elevada, variando entre 67% e 98%, o que contribui para a sensação de tempo abafado. O vento será fraco, soprando do quadrante Noroeste (NW) a cerca de 5 km/h.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia