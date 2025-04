Previsão do tempo indica céu nublado e possibilidade de garoa em São Paulo hoje (15/04)

Os paulistanos podem esperar um clima muito parecido com o de ontem nesta terça-feira (15): a previsão do tempo para São Paulo indica um dia marcado pela presença de muitas nuvens, com o sol aparecendo em alguns períodos, mas também com momentos de céu nublado.

Durante o dia, a condição predominante será de sol entre muitas nuvens. Já para o período noturno, a previsão aponta céu nublado com possibilidade de garoa. A probabilidade de chuva é estimada em 77%, com um volume acumulado baixo, cerca de 1.2mm.

Temperaturas na cidade de São Paulo hoje (15/04)

As temperaturas devem variar entre a mínima de 17°C, esperada para o início da manhã ou final da noite, e a máxima de 26°C, prevista para o período da tarde.

Vento e umidade do ar

Os ventos soprarão com velocidade em torno de 8 km/h, considerados fracos.

A umidade relativa do ar apresentará grande variação ao longo do dia, oscilando entre a mínima de 59% nas horas mais quentes e a máxima de 96% nos períodos de maior nebulosidade ou durante a noite, o que pode contribuir para a sensação de tempo abafado e a formação da garoa prevista.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia