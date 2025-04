Sol aparece entre muitas nuvens em Osasco nesta terça-feira (15/04)

A previsão do tempo para esta terça-feira (15/04) em Osasco indica um cenário climático bastante similar ao de ontem. Os moradores da cidade podem esperar um dia com a presença constante de nuvens, com o sol aparecendo em alguns períodos, mas também momentos de céu mais encoberto.

Temperaturas em Osasco hoje (15/04):

As temperaturas permanecerão amenas, típicas do outono na região. A mínima prevista é de 17°C, geralmente sentida nas primeiras horas da manhã ou durante a noite, enquanto a máxima deve alcançar os 26°C no período da tarde.

Chuva, vento e umidade do ar

A chance de chuva é considerada moderada (55%) e, caso ocorra, o volume esperado é muito baixo, apenas 0.2mm, indicando precipitação leve ou apenas garoa isolada.

Os ventos soprarão com velocidade em torno de 9 km/h, classificados como leves e não devem causar transtornos.

A umidade relativa do ar apresentará uma variação considerável ao longo do dia, oscilando entre a mínima de 56% nas horas de maior aquecimento e a máxima de 95% nos períodos mais úmidos, especialmente à noite ou início da manhã.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia