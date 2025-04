Previsão do tempo indica céu nublado e possibilidade de garoa neste domingo (20/04) em São Paulo

Previsão do tempo indica céu nublado e possibilidade de garoa neste domingo...

A cidade de São Paulo deve ter um domingo (20/04) de tempo instável. A manhã será nublada com chuva, enquanto a tarde terá aberturas de sol intercaladas com pancadas de chuva. À noite, o céu permanece nublado, com possibilidade de garoa.

Temperaturas ao longo do domingo em São Paulo

São Paulo deve registrar mínima de 17ºC durante a madrugada, com máxima prevista de 21ºC no período da tarde. À noite, os termômetros devem marcar entre 19ºC e 18ºC.

Chuva e umidade do ar

A probabilidade de chuva na capital paulista é de 92% neste domingo. A umidade relativa do ar deve variar entre 77% e 92% ao longo do dia. Os ventos sopram do sul a 11km/h.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia.