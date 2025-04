Previsão do tempo em Osasco: domingo (20/04) de sol entre nuvens e máxima de 22ºC

Previsão do tempo em Osasco: domingo (20/04) de sol entre nuvens e...

A previsão do tempo indica que o domingo, 20 de abril, em Osasco, deve apresentar sol entre muitas nuvens ao longo do dia, com alguns períodos em que o céu ficará mais nublado.

Temperaturas em Osasco hoje (20/04):

As temperaturas permanecerão amenas, com mínima prevista de 18°C e máxima que não deve ultrapassar os 22°C.

Chuva e umidade do ar

Embora haja uma probabilidade de 78% de chuva, o volume esperado é muito baixo (0.4mm), indicando possibilidade apenas de precipitação leve e isolada. A umidade do ar ficará elevada, variando entre 75% e 93%.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia