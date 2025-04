Previsão do tempo indica domingo chuvoso em Cotia (13/04)

A cidade de Cotia deve passar o domingo (13/04) com sol entre muitas nuvens ao longo do dia e pancadas de chuva à tarde. À noite, a chuva continua e o céu permanece encoberto. Segundo o Climatempo, a probabilidade de chuva é de 73%, com temperaturas variando entre 16ºC e 25ºC.

Temperaturas ao longo do domingo em Cotia

A madrugada em Cotia deve registrar a mínima de 16ºC. Durante a tarde, os termômetros devem alcançar a máxima de 25ºC. Já no período da noite, a temperatura deve oscilar entre 20ºC e 18ºC.

Chuva, umidade do ar e ventos

A umidade relativa do ar neste domingo deve variar entre 59% e 98%. A previsão indica pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. Os ventos sopram de leste (E) com velocidade de 5 km/h.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia.