SuperShopping Osasco promove Páscoa mágica com caça aos ovos, oficinas e contação de histórias

Para celebrar a Páscoa com muita alegria e criatividade, o SuperShopping Osasco preparou uma programação especial e gratuita para toda a família no dia 19 de abril. O evento promete encantar crianças com uma tarde cheia de atividades lúdicas, no Piso 2, ao lado da Centauro.

A diversão começa com sessões de contação de histórias comandadas pelo carismático coelhinho da Páscoa, nos horários de 13h, 14h30 e 16h. Em seguida, o personagem lidera a aguardada caça aos ovos, onde os pequenos seguem pistas para encontrar doces prêmios escondidos pelo shopping. As sessões acontecem às 13h30, 15h e 16h30.

Durante toda a tarde, das 13h às 17h, as crianças poderão soltar a imaginação em oficinas criativas, decorando cestinhas, confeccionando orelhinhas e se transformando em coelhinhos com pintura facial.

“Queremos que as famílias se sintam acolhidas em um ambiente agradável, com conforto e sofisticação, enquanto aproveitam uma programação pensada especialmente para tornar a Páscoa ainda mais especial”, afirma Karina Aono, coordenadora de Marketing do SuperShopping Osasco.

A participação é gratuita, com vagas limitadas por ordem de chegada e cadastro feito no local.

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1.828, Vila Yara, Osasco – SP