Previsão do tempo indica frio e chuva para Osasco nesta sexta-feira (25/04)

Moradores de Osasco devem se preparar para uma mudança brusca no tempo nesta sexta-feira, 25 de abril. A previsão do tempo aponta para um dia consideravelmente mais frio do que o registrado hoje, marcado por condições severas, incluindo chuva forte e trovoadas.

A instabilidade climática deve ser a tônica do dia, com previsão de precipitação intensa e atividade elétrica (trovoadas) ocorrendo já pela manhã, persistindo durante a tarde e avançando pela noite. Recomenda-se cautela em deslocamentos e atividades ao ar livre.

O volume de chuva esperado é expressivo, com uma estimativa de 34.3 milímetros acumulados ao longo do dia. A probabilidade de ocorrência dessa chuva é altíssima, chegando a 97%.

Temperaturas hoje em Osasco:

As temperaturas terão uma amplitude pequena, reforçando a sensação de frio. A mínima prevista é de 18°C, enquanto a máxima não deve passar dos 20°C.

Vento e umidade do ar

Os ventos soprarão com velocidade estimada em 7 km/h. A umidade relativa do ar também permanecerá bastante elevada em Osasco nesta sexta-feira, variando entre 92% (mínima) e 96% (máxima), o que contribui para a sensação de tempo abafado apesar do frio, e intensifica a percepção da chuva.

*Com informações do Climatempo