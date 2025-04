Previsão do tempo: São Paulo terá dia mais frio e chuvoso sexta-feira (25)

Previsão do tempo: São Paulo terá dia mais frio e chuvoso sexta-feira...

Os paulistanos devem preparar os guarda-chuvas e agasalhos para esta sexta-feira, 25 de abril. A previsão do tempo indica uma mudança significativa nas condições climáticas, com um dia consideravelmente mais frio do que o registrado hoje e marcado pela presença constante de chuva.

A nebulosidade será predominante, e a chuva deve ocorrer de forma persistente ao longo do período diurno. Para a noite, a expectativa é de que a intensidade diminua, podendo ocorrer chuviscos, mas o céu permanecerá encoberto.

O volume de chuva esperado é bastante elevado em São Paulo hoje, com uma estimativa de 49.9 milímetros acumulados. A probabilidade de ocorrência dessa precipitação é altíssima, atingindo 97%, indicando um cenário de tempo úmido e instável.

Temperaturas em São Paulo nesta sexta (25):

As temperaturas terão uma queda notável em comparação com dias anteriores, com mínima prevista de 17°C e máxima que não deve ultrapassar os 22°C. A pequena amplitude térmica reforçará a sensação de dia frio.

*Com informações do Climatempo