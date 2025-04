Previsão do tempo indica sol com nuvens e chuva passageira neste domingo (20/04) em Barueri

Previsão do tempo indica sol com nuvens e chuva passageira neste domingo...

A cidade de Barueri deve ter um domingo (20/04) com sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira ao longo do dia. À noite, o tempo permanece firme, apesar do céu continuar nublado.

Temperaturas ao longo do domingo em Barueri

Barueri deve registrar mínima de 17ºC nas primeiras horas do dia, com máxima de 22ºC durante a tarde. À noite, as temperaturas devem cair gradualmente, variando entre 20ºC e 18ºC.

Chuva e umidade do ar

Há 83% de chance de chuva em Barueri neste domingo, com precipitações rápidas. A umidade relativa do ar varia entre 76% e 91%. Os ventos soprarão do sul-sudeste a 13km/h.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia.