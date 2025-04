Previsão do tempo indica sol com nuvens e chuva rápida neste sábado (19/04) em Barueri

Previsão do tempo indica sol com nuvens e chuva rápida neste sábado...

A cidade de Barueri terá um sábado (19/04) com sol entre algumas nuvens e pancadas rápidas de chuva tanto durante o dia quanto à noite. O tempo permanece instável, com momentos de abertura.

Temperaturas ao longo do sábado em Barueri

Barueri deve registrar mínima de 17ºC pela manhã, com máxima de 24ºC no período da tarde. À noite, as temperaturas devem oscilar entre 21ºC e 19ºC.

Chuva e umidade do ar

A chance de chuva é de 94%, com pancadas rápidas ao longo do dia e da noite. A umidade relativa do ar varia entre 75% e 99%. Os ventos soprarão em diferentes direções — norte, noroeste, oeste-noroeste e sul-sudeste — a 7km/h.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia.