Previsão do tempo indica sol com nuvens e chuva rápida neste sábado (19/04) em Cotia

Previsão do tempo indica sol com nuvens e chuva rápida neste sábado...

A cidade de Cotia terá um sábado (19/04) de sol entre algumas nuvens, mas com previsão de chuva rápida ao longo do dia e também à noite. O tempo se mantém instável, embora com períodos de abertura.

Temperaturas ao longo do sábado em Cotia

A temperatura mínima será de 18ºC nas primeiras horas da manhã, e a máxima deve chegar aos 23ºC durante a tarde. À noite, os termômetros devem marcar entre 20ºC e 19ºC.

Chuva e umidade do ar

A chance de chuva é alta, com 94% de probabilidade. A umidade relativa do ar varia entre 77% e 97%. Os ventos sopram de noroeste/noroeste-norte a 9km/h.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia.