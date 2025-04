Previsão do tempo: Osasco terá sol entre nuvens e chuva passageira nesta quinta-feira (17/04)

A previsão do tempo para esta quinta-feira (17/04), em Osasco, indica um dia com condições meteorológicas semelhantes às do dia anterior. Espera-se a presença de sol entre algumas nuvens ao longo do período diurno, com possibilidade de ocorrência de chuva passageira.

Temperaturas hoje (17/04) em Osasco:

As temperaturas deverão variar, com a mínima prevista em 17°C e a máxima podendo atingir os 25°C em Osasco nesta quinta-feira.

Chuva e umidade do ar

Há uma probabilidade significativa de precipitação, estimada em 86%, com um volume acumulado esperado de 4.7 milímetros de chuva ao longo do dia.

A umidade relativa do ar apresentará uma variação considerável, oscilando entre a mínima de 67% e a máxima de 100%, indicando momentos de maior abafamento e outros com o ar mais úmido.

*Com informações do Climatempo