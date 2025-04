Previsão do tempo: São Paulo terá sol entre nuvens e chuva passageira nesta quinta-feira (17/04)

A previsão do tempo para a capital paulista nesta quinta-feira (17/04) indica um cenário meteorológico semelhante ao registrado no dia anterior. Os paulistanos podem esperar um dia com períodos de sol entre algumas nuvens, mas com possibilidade de ocorrência de chuva passageira.

Temperaturas em São Paulo nesta quinta:

As temperaturas na cidade deverão variar entre a mínima de 18°C, prevista para as horas mais frias do dia, e a máxima de 26°C, esperada para o período da tarde.

Chuva e umidade do ar hoje (17/04)

A probabilidade de chuva é considerada alta, estimada em 89%, com um volume de precipitação acumulado previsto em 12.0 milímetros ao longo do dia.

A umidade relativa do ar apresentará uma variação considerável, com níveis mínimos podendo chegar a 67% e os máximos atingindo 96%, o que pode contribuir para uma sensação de abafamento em alguns momentos.

*Com informações do Climatempo