Previsão do tempo para domingo (18/05): dia com sol e muitas nuvens em Cotia (SP)

Previsão do tempo para domingo (18/05): dia com sol e muitas nuvens...

A previsão do tempo para Cotia neste domingo, 18 de maio, indica sol com muitas nuvens durante o dia. No período da tarde, haverá céu nublado em alguns momentos, e a noite será marcada por bastante nebulosidade. Apesar do tempo encoberto, não há previsão de chuva.

Temperaturas em Cotia hoje (18/05):

A temperatura mínima será de 15°C e a máxima pode atingir 25°C.

Chuva e umidade do ar:

A probabilidade de chuva é de 0%, com nenhum volume estimado. Já a umidade relativa do ar oscila entre 50% e 90% ao longo do dia.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia.