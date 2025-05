Taboão da Serra libera vacina da gripe para todos os públicos a partir de segunda, 19

A vacinação contra a gripe (influenza) dos tipos A, B ou C será ampliada para todos os públicos a partir dos seis meses de idade em Taboão da Serra. A imunização estará disponível em todas as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município a partir desta segunda-feira, dia 19 de maio.

Para receber a vacina, os moradores devem comparecer a uma das UBSs, que funcionarão das 8h às 16h para a aplicação. É necessário apresentar um documento oficial com foto, CPF, cartão do SUS e a carteira de vacinação.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacina contra a gripe pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas que fazem parte do calendário nacional de imunização, incluindo a da covid-19, sem a necessidade de um intervalo entre as doses.