Previsão do tempo para Osasco (04/04): dia mais frio com sol, nuvens e possibilidade de chuva passageira

Previsão do tempo para Osasco (04/04): dia mais frio com sol, nuvens...

Os moradores de Osasco devem se preparar para uma sexta-feira (04/04) com temperaturas mais amenas e tempo instável durante o dia. A previsão indica um dia mais frio em comparação com o anterior, com a presença de sol entre nuvens e ocorrência de chuva passageira.

O dia começará com possibilidade de chuva já na madrugada. Durante a manhã e a tarde, o cenário deve se manter com sol aparecendo entre nuvens, mas com períodos de chuva intermitente.

Apesar da altíssima probabilidade de precipitação (99%), o volume acumulado esperado é relativamente baixo (5.1mm), sugerindo que as chuvas devem ser passageiras ou de fraca intensidade em alguns momentos, e não contínuas ao longo de todo o dia. A noite, por sua vez, deve apresentar muitas nuvens, mas a previsão indica tempo firme, sem novas chuvas.

Temperaturas em Osasco hoje (04/04):

As temperaturas estarão mais baixas, com mínima de 19°C e máxima que não deve ultrapassar os 24°C.

Vento e umidade do ar

O vento sopra do quadrante Sul-Sudeste (SSE) com velocidade moderada (12 km/h), ajudando a reforçar a sensação de dia mais fresco. A umidade relativa do ar permanecerá muito alta, variando entre 78% e 100%.

