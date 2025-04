Previsão do tempo para São Paulo: sexta-feira (04/04) mais fria e com chances de chuva

Previsão do tempo para São Paulo: sexta-feira (04/04) mais fria e com...

A previsão do tempo para São Paulo nesta sexta-feira (04/04) indica uma mudança significativa nas condições climáticas, com queda na temperatura e chuva persistente ao longo de grande parte do dia. O paulistano deve se preparar para um dia mais frio e úmido em comparação com o dia anterior.

Chuva em São Paulo hoje (04/04)?

O dia começará com sol entre muitas nuvens, mas o tempo deve fechar ainda no final da manhã, evoluindo para céu nublado com a chegada da chuva. A partir daí, a precipitação deve se tornar uma constante. A tarde está prevista para ser chuvosa na capital, condição que deve se manter durante todo o período noturno.

A probabilidade de chuva é altíssima, atingindo 99%, com um volume acumulado considerável estimado em 30.4mm. Volumes como este podem gerar pontos de atenção no trânsito e demandam cautela nos deslocamentos.

Temperatura em São Paulo ao longo do dia:

A sensação será de um dia mais fresco. As temperaturas terão menor amplitude, com a mínima prevista de 19°C durante a madrugada e a máxima não ultrapassando os 26°C no período mais quente.

Vento e umidade do ar

O vento sopra do quadrante Sul-Sudeste (SSE) com intensidade moderada, a 10 km/h, o que pode contribuir para a sensação de dia mais frio. A umidade relativa do ar permanecerá extremamente elevada, variando entre 77% e atingindo até 100%.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia