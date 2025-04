Previsão do tempo para Osasco (05/04): temperaturas amenas e possibilidade de chuva pela manhã

Previsão do tempo para Osasco (05/04): temperaturas amenas e possibilidade de chuva...

A previsão do tempo para sábado (05/04), em Osasco, indica uma mudança nas condições climáticas, com um dia que será mais frio em comparação ao anterior. Os moradores devem se preparar para um início de dia chuvoso e nublado.

Segundo os dados meteorológicos, a madrugada e a manhã serão marcadas por céu encoberto e chuva. A probabilidade de precipitação é alta, atingindo 99%, com um volume estimado de 1.4mm ao longo do período chuvoso.

Durante a tarde, a tendência é de melhora. O sol deve aparecer entre nuvens, e haverá uma diminuição da nebulosidade. A noite, no entanto, voltará a ter muitas nuvens, mas sem previsão de chuva para este período final do dia.

Temperaturas em Osasco (SP) hoje:

As temperaturas permanecerão amenas neste sábado (05/04) em Osasco. A mínima prevista é de 16°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 21°C.

Vento e umidade do ar

O vento soprará predominantemente do quadrante Sudeste (SE) com velocidade em torno de 20 km/h. A umidade relativa do ar ficará elevada, variando entre 69% (mínima) e 90% (máxima) ao longo da sexta-feira.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia