Previsão do tempo para São Paulo aponta dia chuvoso neste sábado (05/04)

A previsão do tempo para este sábado (05/04) na cidade de São Paulo aponta para um dia marcado pela chuva e por temperaturas amenas. Os moradores da capital devem se preparar para precipitação constante durante grande parte do período diurno.

Segundo os dados meteorológicos, o sábado será chuvoso desde a madrugada, passando pela manhã e tarde. A probabilidade de chuva é altíssima, atingindo 99%, com um volume acumulado estimado em 7.7mm ao longo do dia.

Durante a noite, embora a chuva possa diminuir de intensidade, transformando-se possivelmente em chuvisco, o céu permanecerá nublado.

Temperaturas em São Paulo hoje (05/04):

As temperaturas ficarão amenas durante todo o sábado. A mínima prevista é de 16°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 21°C.

Vento e umidade do ar

Os ventos soprarão predominantemente das direções Sul-Sudeste e Sudeste (SSE/SE), com velocidade média de 16 km/h. A umidade relativa do ar também permanecerá elevada, variando entre 76% (mínima) e 91% (máxima), contribuindo para a sensação de tempo úmido.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia