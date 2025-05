Previsão do tempo para Osasco aponta dia de sol e máxima de 29ºC nesta sexta-feira

Previsão do tempo para Osasco aponta dia de sol e máxima de...

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 9 de maio, em Osasco, indica um dia com características semelhantes às de hoje, marcado pela presença de sol, mas também com um aumento gradual da nebulosidade, especialmente durante o período da tarde. Apesar da maior presença de nuvens, não há expectativa de chuva para a cidade.

Temperaturas hoje (09/05) em Osasco:

As temperaturas devem se manter amenas e agradáveis. A mínima prevista é de 17°C, esperada para as primeiras horas da manhã e durante a noite. Já a máxima pode atingir os 29°C nas horas mais quentes do dia.

Umidade do ar

A umidade relativa do ar em Osasco vai variar entre uma máxima de 81%, mais perceptível no início da manhã, e uma mínima de 42% durante a tarde.

