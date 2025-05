Previsão para SP (09/05): sol brilhando o dia todo e máxima de 31ºC

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 9 de maio, na capital paulista, indica a continuidade do padrão de tempo seco e ensolarado, com características semelhantes às observadas ontem. Os paulistanos podem esperar um dia de sol forte brilhando em céu completamente limpo.

Temperaturas em São Paulo nesta sexta-feira (09/05):

As temperaturas devem subir ainda mais, atingindo níveis elevados para esta época do ano. A mínima prevista é de 18°C, esperada para o início da manhã e o final da noite. Durante a tarde, os termômetros podem alcançar a marca expressiva de 31°C, proporcionando uma sensação de calor intenso.

Chuva e umidade do ar

Não há previsão de chuva para esta sexta-feira em São Paulo. Já a umidade relativa do ar continuará sendo um ponto de atenção. Os níveis devem variar entre uma máxima de 79%, geralmente registrada nas primeiras horas do dia, e uma mínima de 38% no período da tarde.

*Com informações do Climatempo