Previsão do tempo para Osasco hoje, terça-feira (25/03): sol com muitas nuvens

A cidade de Osasco terá uma terça-feira (25/03) de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, com temperaturas entre 18ºC e 27ºC, de acordo com o Climatempo.

Temperatura ao longo do dia em Osasco hoje (25/03):

A mínima de 18ºC deve ser registrada em Osasco pela madrugada, enquanto a máxima de 27ºC está prevista para o período da tarde. Os termômetros vão oscilar entre 22ºC e 21ºC durante a noite.

Chuva e umidade do ar

As chances de chuva para esta terça-feira em Osasco é de 76%, enquanto a umidade relativa do ar deve ficar em 63%.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia