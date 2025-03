Previsão do tempo para São Paulo terça-feira (25/03): sol com nuvens e pancadas de chuva

Previsão do tempo para São Paulo terça-feira (25/03): sol com nuvens e...

A terça-feira (25/03) na cidade de São Paulo será de sol, aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 18ºC e 30ºC, segundo informações do Climatempo.

Temperaturas ao longo do dia em São Paulo hoje:

A temperatura mínima de 18ºC deve ocorrer pela madrugada na capital paulista, enquanto a máxima de 30ºC está prevista para o período da tarde. À noite, os termômetros devem registrar 23ºC.

Chuva e umidade do ar

Pode chover em São Paulo nesta terça-feira. As chances de chuva ficam em 90%, enquanto a umidade relativa do ar prevista é de 62%. A probabilidade de formação de arco-íris hoje é alta.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia