Previsão do tempo para Osasco: sol brilha nesta terça-feira (20/05) com máxima de 27ºC

Previsão do tempo para Osasco: sol brilha nesta terça-feira (20/05) com máxima...

Os moradores de Osasco podem esperar uma terça-feira (20/05) com predomínio de sol e temperaturas em elevação ao longo do dia. A previsão indica um dia ensolarado, com a presença de algumas nuvens apenas durante o período da tarde. A noite promete ser estrelada, sem nebulosidade significativa.

Temperaturas em Osasco hoje (20/05):

As temperaturas devem variar, com a mínima prevista de 15°C, o que deve proporcionar um início de dia mais fresco em Osasco hoje. Durante a tarde, os termômetros podem alcançar a máxima de 27°C.

Chuva e umidade do ar

Não há qualquer previsão de chuva para esta terça-feira em Osasco.

A umidade relativa do ar deve oscilar entre uma mínima de 42% e uma máxima de 85%. Isso indica que o ar pode ficar um pouco mais seco nos momentos de menor umidade, especialmente durante a tarde.

