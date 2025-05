Basket Osasco vence Minas em casa e avança à final da Liga Ouro

O Basket Osasco garantiu sua vaga na grande final da Liga Ouro 2025. Na noite desta segunda-feira (19), atuando em seus domínios, o time comandado pelo técnico Enio Vecchi superou o Minas Tênis Clube B por 73 a 68, no ginásio Geodésico, em Osasco, que recebeu um grande público. Com o resultado, a Coruja fechou a série playoff semifinal em 2 a 0, já que havia vencido o primeiro confronto em Belo Horizonte na sexta-feira (16) por 68 a 62.

Em uma noite memorável, os destaques da equipe osasquense foram o armador Dalaqua, com 16 pontos, seis rebotes e seis assistências, o ala Anthony Harris, que contribuiu com 14 pontos, seis rebotes e quatro assistências, e o ala Matheus Weber, também com 14 pontos.

A torcida compareceu em peso ao Geodésico, atuando como um verdadeiro sexto jogador e empurrando a equipe para a vitória decisiva. O apoio vindo das arquibancadas foi crucial para a classificação. Também estiveram presentes apoiando a equipe o presidente da Câmara Municipal, vereador Carmônio Bastos, o secretário de esportes do município, Thiago Borges, e o vereador Ralfi Silva.

João Ricardo Lourenço, diretor executivo do projeto Basket Osasco, emocionou-se com a atmosfera da partida. “Ver o ginásio lotado, com a presença dos nossos alunos dos núcleos de formação, que representam o futuro do nosso esporte, seus familiares e a torcida vibrando a cada ponto, a cada ataque, a cada defesa, me emocionou muito”, afirmou, agradecendo o apoio recebido.

O técnico Enio Vecchi, que alcançou sua 73ª vitória em 137 jogos no comando da equipe (48 triunfos em 110 partidas oficiais), ressaltou a importância do apoio popular. “Primeiro nós temos que ressaltar a presença da nossa torcida, que foi fundamental. Um jogo difícil, pois o Minas Tênis Clube B tem os melhores juvenis do Brasil, junto com Pinheiros e Paulistano, e uma equipe com muita qualidade. A presença da nossa torcida impulsionou o time”, destacou o treinador, já projetando a necessidade de repetir essa energia nas finais.

O Basket Osasco agora aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Cruzeiro Basquete-MG e Liga Sorocabana-SP, que está empatada em 1 a 1. O terceiro jogo da série ocorre nesta quarta-feira (21), em Itatiaiuçu-MG.

Antes da decisão da Liga Ouro, a Coruja tem um compromisso pelo Brasileirão CBB. Buscando o bicampeonato, a equipe enfrenta o Brusque-SC na quinta-feira (22), às 20h, com entrada gratuita no ginásio Geodésico.