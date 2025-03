Previsão do tempo para Osasco (SP) domingo (30/03) aponta calor e possibilidade de chuva

Prepare-se para um domingo (30/03) de tempo instável e de calor na cidade de Osasco, de acordo com a previsão do tempo. São esperados sol com muitas nuvens ao longo do dia e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Temperaturas ao longo do dia em Osasco hoje (30/03):

As temperaturas estarão elevadas, com mínima de 19°C e máxima de 31°C na cidade de Osasco.

A probabilidade de chuva é de 69%, com um volume estimado de 1.0mm neste domingo. Os ventos soprarão do sudeste a 6 km/h, e a umidade relativa do ar variará entre 39% e 90%.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia