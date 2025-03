Semana da Economia Solidária de Osasco incentiva a criação de negócios sustentáveis e inclusivos

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco promoverá entre os dias 2 e 4 de abril a Semana de Incentivo à Economia Solidária 2025. O evento visa estimular a criação de negócios sustentáveis que gerem trabalho e renda, com base nos princípios da Economia Solidária, como autogestão, propriedade coletiva, divisão igualitária de resultados, solidariedade e cuidado com o meio ambiente.

Com uma programação variada, a Semana da Economia Solidária trará palestras, exposições, e comercialização de produtos, entre outras atividades que têm como foco a conscientização sobre práticas econômicas mais justas e sustentáveis.

Programação Completa

2 de abril – SENAC Osasco

O evento terá início no SENAC Osasco, localizado na Rua Dante Batiston, 248, no Centro, com a recepção dos convidados às 8h. A programação inclui um café de boas-vindas seguido da abertura oficial às 9h15. Em seguida, haverá a Apresentação das Políticas de Fomento à Economia Popular e Solidária, além da palestra “Economia Solidária e Cooperativismo” com a Dra. Juliana Oliveira de Lima.

Após as palestras, o evento contará com a apresentação do violeiro Levi Ramiro, que se apresentará com o quarteto Amanaci, ao som do álbum “Além das Retinas – Um discurso da chuva”. Durante todo o dia, das 9h às 21h, haverá a exposição e comercialização de produtos de economia solidária.

3 de abril – Visita às Hortas da Agricultura Urbana

O dia será dedicado à visitação das hortas de Agricultura Urbana em Osasco para alunos da rede municipal de educação. A atividade acontecerá no Eixo Verde, na Avenida Passaredo, 11, no Jardim Aliança. Durante o evento, serão realizadas oficinas interativas, como a oficina de transplantio na Horta Jacarandá, que visa incentivar as crianças a se conectarem com a natureza e a aprenderem sobre alimentação saudável.

Outra atividade será a Tenda Interativa com o Projeto Faixa Ecológica, promovido pela empresa Transpetro, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das comunidades no entorno da Faixa de Dutos.

4 de abril – NEA/FITO no Parque da FITO

No último dia, o evento ocorrerá no auditório e no espaço externo do Parque da FITO, no Jardim das Flores. O dia começará com o café de boas-vindas às 9h30 e, às 10h45, acontecerá a palestra sobre “Marmitas Saudáveis – Como se Programar para uma Semana”, com a nutricionista Karina Reis. Em seguida, Solange Aparecida de Lima, socióloga e especialista em Economia e Trabalho, conduzirá uma palestra sobre “Economia Solidária e Sustentabilidade: Caminhos para Geração de Renda”.

Durante o dia, das 9h às 13h, também haverá a exposição de animais silvestres, com organização do Núcleo de Educação Ambiental (NEA), além de mais uma rodada de exposição e comercialização de produtos.

Inscrições e Participação

Para participar das palestras, é necessário realizar a inscrição prévia, que pode ser feita por meio deste LINK de inscrição.

A Semana de Incentivo à Economia Solidária de Osasco promete ser um evento fundamental para fortalecer o conhecimento sobre formas sustentáveis e inclusivas de gerar renda e promover a autonomia de grupos comunitários. Não perca a chance de participar e contribuir para um futuro mais justo e colaborativo!

SERVIÇO

Semana de Incentivo à Economia Solidária 2025

Data: 2 a 4 de abril de 2025

Locais: SENAC Osasco, Eixo Verde e Parque da FITO

Inscrição: Formulário de Inscrição