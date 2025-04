Previsão do tempo para quarta-feira (16/04): chuva e aberturas de sol em Barueri

Previsão do tempo para quarta-feira (16/04): chuva e aberturas de sol em...

A quarta-feira (16/04) em Barueri será marcada por tempo instável. O dia começa com chuva pela manhã, seguido por aberturas de sol à tarde, mas com pancadas de chuva que devem seguir até a noite. As temperaturas devem variar entre 17ºC e 22ºC.

Temperaturas ao longo da quarta-feira em Barueri

A mínima prevista para a madrugada é de 17ºC. No período da tarde, a máxima deve chegar a 22ºC. Durante a noite, os termômetros devem oscilar entre 20ºC e 18ºC.

Chuva e umidade do ar

A chance de chuva nesta quarta-feira é de 86% em Barueri. A umidade relativa do ar deve variar entre 82% durante o dia e pode atingir até 99% à noite.

Ventos

Os ventos sopram de sudeste (SE) com velocidade média de 7 km/h.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia.