Previsão do tempo para Osasco: quarta-feira (16/04) de sol entre nuvens e possibilidade de chuva passageira

A previsão do tempo para esta quarta-feira (16/04), em Osasco, aponta para um dia com condições climáticas bastante similares às de ontem, com sol aparecendo entre nuvens, mas também com momentos de chuva.

Temperaturas em Osasco hoje (16/04):

As temperaturas permanecerão amenas, com mínima prevista de 16°C, geralmente registrada no início da manhã ou à noite, e máxima que não deve passar dos 23°C durante a tarde.

Chuva

Ao longo do dia, os moradores podem esperar sol entre algumas nuvens, intercalado com períodos de chuva passageira. A probabilidade de precipitação é alta (84%), mas o volume acumulado esperado é relativamente baixo (4.3mm), indicando que as chuvas devem ser rápidas ou isoladas.

Para o período noturno, a previsão é de céu com muitas nuvens, porém com tempo firme, sem expectativa de chuva.

Vento e umidade do ar

Os ventos serão fracos com uma velocidade de aproximadamente 4 km/h. A umidade relativa do ar ficará elevada, variando entre 73% (mínima) e 100% (máxima), o que pode contribuir para a sensação de tempo mais úmido.

*Com informações do Climatempo