Previsão do tempo para quinta-feira (29/05) dia de sol com chuva de manhã em Cotia (SP)

Previsão do tempo para quinta-feira (29/05) dia de sol com chuva de...

A previsão do tempo para Cotia nesta quinta-feira indica sol com chuva pela manhã. À tarde, o tempo melhora com diminuição de nuvens, e a noite será de céu limpo.

Temperaturas em Cotia nesta quinta-feira (29/05):

A temperatura mínima será de 10°C e a máxima de 18°C. A probabilidade de chuva é alta, chegando a 89%.

Vento e Umidade do Ar:

Os ventos sopram de noroeste (NW) a 15km/h. A umidade relativa do ar varia entre 51% e 90%.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia.