Santana de Parnaíba promove 4ª edição do Teatro no Parque com entrada gratuita

Santana de Parnaíba promove 4ª edição do Teatro no Parque com entrada...

A Prefeitura de Santana de Parnaíba realiza neste final de semana a 4ª edição do projeto “Teatro no Parque”, com apresentações gratuitas. A iniciativa busca levar cultura e entretenimento aos espaços públicos da cidade.

No sábado, 31 de maio, a partir das 15h, o Parque Municipal do Colinas (Rua Yolanda Mahalyi, 60 – Colinas da Anhanguera) será o palco para a encenação do clássico infantil “Os Três Porquinhos”.

No domingo, 1º de junho, também às 15h, a programação segue no Parque Municipal do São Pedro (Av. Jaguarí, 1357 – Cidade São Pedro – Gleba B) com o espetáculo “As Aventuras da Boneca Emília”.

A organização incentiva o público a levar as crianças, preparar a pipoca e aproveitar os momentos especiais com a cultura ao ar livre. A entrada é franca para ambas as apresentações.