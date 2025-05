Previsão do tempo para sábado (24/05) dia de sol com muitas nuvens hoje para Cotia (SP)

Previsão do tempo para sábado (24/05) dia de sol com muitas nuvens...

A previsão do tempo para Cotia neste sábado, 24 de maio, indica um dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu continuará com muitas nuvens. Não há previsão de chuva ao longo do dia.

Temperaturas em Cotia no sábado (24/05):

A temperatura mínima será de 15°C e a máxima de 22°C. A probabilidade de chuva é de 0%, com ausência de precipitação prevista.

Vento e Umidade do ar:

Os ventos soprarão de leste-sudeste (ESE) a 10 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 66% e 97%.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia.