Secretária de Cotia, Solange Aroeira, lança livro “Autismo: uma jornada consciente” em junho

A psicóloga, pedagoga e atual secretária da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social de Cotia, Solange R. Aroeira, convida o público para o lançamento do livro “Autismo: uma jornada consciente”. A obra coletiva, da qual Aroeira é coautora, reúne a expertise de diversos profissionais comprometidos com a inclusão e o respeito à neurodiversidade.

O evento de lançamento está marcado para o dia 6 de junho, das 18h30 às 21h, na Livraria da Vila, localizada no Shopping Higienópolis (Avenida Higienópolis, 618 – São Paulo). Será uma oportunidade para conhecer os autores, adquirir a obra e participar de um momento de celebração e troca de conhecimentos sobre o tema.

Solange R. Aroeira é uma profissional especialista em neurodiversidade e educação especial, com mais de 15 anos de atuação nas áreas clínica, educacional e de recursos humanos. Além de sua atuação como secretária municipal e palestrante, ela também é autora do livro “Como viramos estrelinhas: Finitude” e colunista do portal Visão Oeste, dedicando-se a promover ações estratégicas para a inclusão social e a cidadania plena.

O livro “Autismo: uma jornada consciente” promete ser uma importante contribuição para pais, educadores, profissionais da saúde e todos aqueles que buscam compreender melhor o espectro autista e promover um ambiente mais inclusivo e acolhedor.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Autismo: uma jornada consciente”

Coautora: Solange R. Aroeira

Quando: 6 de junho – quinta-feira, das 18h30 às 21h

Onde: Livraria da Vila – Shopping Higienópolis

Endereço: Avenida Higienópolis, 618 – São Paulo/SP