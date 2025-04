Previsão do tempo para São Paulo indica segunda (14/04) de chuva e temperaturas amenas

Previsão do tempo para São Paulo indica segunda (14/04) de chuva e...

A previsão do tempo para a capital paulista nesta segunda-feira, (04/04), indica um dia marcado pela chuva e por temperaturas amenas. A instabilidade será a tônica, com alta probabilidade de precipitação ao longo do período.

De acordo com os dados meteorológicos, embora o sol possa aparecer entre algumas nuvens em momentos do dia, a previsão aponta para chuva ocorrendo de forma intermitente ou persistente. À noite, o céu deve permanecer nublado, com possibilidade de chuvisco.

Chuva

A probabilidade de chuva é muito alta, alcançando 96%, e o volume acumulado esperado é significativo, de 14.6mm, indicando que as chuvas podem ocorrer com maior intensidade ou frequência durante o dia.

Temperaturas, vento e umidade do ar em São Paulo hoje (14/04):

As temperaturas permanecerão amenas, variando entre a mínima de 18°C e a máxima de 24°C.

Os ventos soprarão de Sul-Sudeste (SSE) e serão fracos, com velocidade em torno de 8 km/h. A umidade relativa do ar continuará elevada, oscilando entre 68% (mínima) e 92% (máxima), o que deve contribuir para a sensação de tempo úmido.

*As informações são do Climatempo e podem variar ao longo do dia