Previsão para Osasco indica segunda-feira (14/04) com chuva passageira e máxima de 24°C

Previsão para Osasco indica segunda-feira (14/04) com chuva passageira e máxima de...

A previsão do tempo para esta segunda-feira (14/04), em Osasco, indica um dia de instabilidade, com a volta da chuva em meio a períodos de sol. As temperaturas devem permanecer amenas, sem grandes variações em relação aos dias anteriores.

De acordo com os dados meteorológicos, o dia terá sol aparecendo entre algumas nuvens, mas com previsão de chuva passageira ocorrendo em alguns momentos. À noite, o céu tende a ficar nublado, com possibilidade de chuvisco.

Temperaturas nesta segunda-feira (14/04) em Osasco:

As temperaturas variarão pouco, com mínima prevista de 18°C e máxima que não deve ultrapassar os 24°C na cidade.

Chuva, vento e umidade do ar

A probabilidade de precipitação é alta, atingindo 94%, com um volume acumulado estimado em 3.5mm, característico de chuvas mais rápidas e intermitentes.

Os ventos soprarão predominantemente de Sul-Sudeste (SSE) e serão fracos, com velocidade em torno de 8 km/h. A umidade relativa do ar permanecerá bastante elevada, oscilando entre 70% (mínima) e 96% (máxima), o que pode contribuir para uma sensação de tempo abafado.

*As informações são do Climatempo e podem sofrer alterações ao longo do dia