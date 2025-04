Previsão do tempo para São Paulo: quarta (23/04) de sol entre nuvens, sem chuva e noite com nevoeiro

A previsão do tempo para São Paulo nesta quarta-feira, 23 de abril, indica um dia com condições meteorológicas semelhantes às de ontem: o sol deve aparecer, mas dividirá espaço com muitas nuvens, resultando em períodos de céu mais nublado ao longo do dia.

Um destaque da previsão é a possibilidade de formação de nevoeiro durante a noite, o que pode reduzir a visibilidade em alguns pontos da cidade.

Não há previsão de chuva para a capital paulista nesta quarta-feira, com a probabilidade de precipitação marcando 0%.

Temperaturas em São Paulo hoje (23/04):

As temperaturas se manterão amenas, com mínima prevista de 14°C durante a madrugada e máxima podendo alcançar os 26°C no período da tarde.

Vento e umidade do ar

O vento sopra com intensidade fraca, em torno de 7 km/h ao longo desta quarta-feira (23/04) em São Paulo.

Os níveis de umidade do ar continuarão elevados, variando entre a mínima de 60% e a máxima de 100%.

*Com informações do Climatempo